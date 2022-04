Polizei: Gladbacher Fans nach Derby-Niederlage auf Gelände

Mönchengladbach (dpa)

Fans von Borussia Mönchengladbach sind Polizei-Angaben zufolge nach dem 1:3 im rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln auf das Vereinsgelände am Borussia-Park vorgedrungen. Die etwa 50 Anhänger konnten an der Geschäftsstelle festgesetzt werden, wie die Polizei nach der Partie der Fußball-Bundesliga am Samstagabend mitteilte. Zuvor hatten die Anhänger demnach gewaltsam ein Tor zum Vorplatz zwischen Hotel und Geschäftsstelle aufgedrückt.

Von dpa