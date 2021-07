Polizei findet Motorrad nach Unfall und sucht Fahrer

Die Polizei hat zu einem verunfallten Motorrad den Fahrer gesucht. Das herrenlose Gefährt war ohne Kennzeichen am Samstag in Wettringen im Kreis Steinfurt stark beschädigt auf einer Bundesstraße gefunden worden. Offenbar war es dort zu einem Unfall an der Leitplanke gekommen. Von einem Fahrer fehlte aber jede Spur, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei der Suche nach ihm kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Schließlich führten die Ermittlungen zu einem 19 Jahre alten Fahranfänger aus Steinfurt. Er habe zugegeben, mit dem Motorrad einen Unfall gehabt zu haben. Die genauen Abläufe waren aber noch unklar. Auch warum die Kennzeichen fehlten und der junge Mann, der leichte Verletzungen davon getragen hatte, vom Unfallort verschwand, war noch Teil der Ermittlungen.