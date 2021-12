Polizei fahndet nach Dieb mit Nuss-Nougat-Vorliebe

Essen (dpa/lnw)

Nach einem Dieb mit einer Vorliebe für Nuss-Nougat-Creme sucht die Polizei in Essen mit einem Fahndungsfoto. Der Unbekannte hatte am 20. September 2021 versucht, in einem Supermarkt im Essener Stadtteil Bochold mehrere Gläser eines bekannten Brotaufstrichs zu entwenden. Ein Kassierer (39) hatte den Mann dabei beobachtet, wie er sich an einem Regal im Eingangsbereich bediente und davon laufen wollte, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Von dpa