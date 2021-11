Polizei erwischt fünf Männer bei Schwarzarbeit

Die Polizei in Gelsenkirchen hat fünf Männer bei der Schwarzarbeit erwischt.

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten.

Die Männer waren demnach auf einer Baustelle mit dem Entrümpeln eines Mehrfamilienhauses beschäftigt gewesen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei der Kontrolle der Beamten stellte sich heraus, dass die Männer im Alter zwischen 32 und 40 Jahren keinen Aufenthaltstitel besitzen, mit dem sie berechtigt sind, in Deutschland zu arbeiten. Gegen die Männer aus Serbien und gegen ihren Arbeitgeber wurden Strafverfahren eingeleitet, so die Polizei.