Polizei erschießt Mann bei Zwangsräumung

Die Polizei hat am Mittwoch bei der Zwangsräumung einer Wohnung in Köln einen Mann erschossen.

Die Polizei sagte der Deutschen Presse-Agentur, bei der Zwangsräumung seien die Beamten und die Gerichtsvollzieherin von dem Mieter bedroht worden. Dann sei der Schuss gefallen, der Mieter sei der Tote. Die Polizei erklärte, die Ermittlungen habe aus Neutralitätsgründen die Polizei in Bonn übernommen. Die «Kölnische Rundschau» berichtete zuvor. Die Polizei will in Kürze in einer Mitteilung weitere Informationen geben.