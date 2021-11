Polizei erinnert Fans mit Tweet und Flyer an Pyro-Verbot

Dortmund (dpa/lnw)

Vor dem Champions-League-Duell Ajax Amsterdam gegen Borussia Dortmund am Mittwochabend in Dortmund hat die Polizei die Fans an das Pyrotechnik-Verbot erinnert. «Wir weisen darauf hin, dass das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik jeglicher Art in Deutschland verboten ist. Dieses Verbot gilt im Stadion und im öffentlichen Raum», twitterte die Polizei auf Deutsch und Niederländisch.

Von dpa