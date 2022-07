Polizei entdeckt 500 Kilo ungekühltes Fleisch in Transporter

Das Fleisch habe verpackt in blauen Kunststoffsäcken im Laderaum gelegen, teilte die Polizei am Montag mit. Der 57 Jahre alte Fahrer habe den Beamten bei der Kontrolle am Samstag erklärt, er wolle die Ware an Privatleute verkaufen. Das eingeschaltete Veterinäramt ordnete umgehend an, die 500 Kilogramm Fleisch zu vernichten.