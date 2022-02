Polizei: Brauchtumszone keine Partyzone

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die an den Karnevalstagen in Düsseldorf in Kraft tretende Brauchtumszone ist nach Ansicht der Polizei keine Partyzone. «Es gibt da offenbar missverständliche Deutungen. Die Brauchtumszone ist keine Einladung zum Feiern», sagte Polizeidirektor Dietmar Henning am Dienstag in Düsseldorf. In der Zone würden besondere Auflagen gelten und kontrolliert. Verstöße gegen die 2G-plus-Regel würden mit Bußgeldern geahndet.

Von dpa