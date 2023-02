Polizei-Anleitung: Sonnenblumenöl gegen Klebe-Aktivisten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Polizisten in NRW sollen festgeklebte Klima-Aktivisten am besten mit Speiseöl von der Straße lösen. Das geht nach dpa-Informationen aus einer Anleitung für mehr als 10.000 Beamte hervor. Am besten geeignet sei demnach Sonnenblumenöl. «Kölner Stadt-Anhzeiger» und «Siegener Zeitung» hatten zuvor berichtet.

Von dpa