Politologe Marschall erwartet in NRW Verhandlungen CDU-Grüne

Düsseldorf (dpa)

Der Politologe Stefan Marschall erwartet in Nordrhein-Westfalen Gespräche über die Bildung einer schwarz-grünen Regierung. «Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass der Ministerpräsident und damit die CDU, der Wahlgewinner, die Chance hat, hier zu sondieren und eine Koalition auf den Weg zu bringen», sagte Marschall am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. «Und wenn das dann nicht funktioniert, dann sind natürlich andere Optionen im Spiel, aber das sind keine gleichberechtigten Optionen, die jetzt hier im Raum stehen. Die SPD hat das schlechteste Ergebnis aller Zeiten eingefahren in NRW, und es ist sehr schwer, daraus einen Regierungsauftrag herauszulesen.»

