«Politboxen» mit Maske: Spitzenpolitiker steigen in den Ring

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ungewöhnlicher Schlagabtausch vor der Landtagswahl: Am 29. April werden Spitzenpolitiker von CDU, SPD, FDP und Grünen zum «Politboxen» in Düsseldorf erwartet. Laut Veranstalter treffen sich die Teilnehmer in einem Boxring - allerdings nur zum Reden. In zwölf Runden hat jeder jeweils zwei Minuten Zeit, etwas zu bestimmten Themen zu sagen. Ebenfalls vor Ort: Box-Legende Henry Maske.

Von dpa