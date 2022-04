«Poetischer Witz»: Wolfram Lotz erhält Dramatikerpreis

Köln (dpa)

Der Schriftsteller Wolfram Lotz erhält den Jürgen Bansemer & Ute Nyssen Dramatikerpreis 2022. Schon die Titel seiner Theater- oder Hörstücke wie «Einige Nachrichten an das All» oder «In Ewigkeit Ameisen» machten stutzig, teilte die Jurorin und Theaterverlegerin Ute Nyssen in Köln mit. Gewürdigt werde der «poetische Witz» seiner Texte. Der 1981 geborene Dramatiker stelle gnadenlos fest, «dass wir als Vergängliche programmiert sind» und packe gesellschaftlich üble Zustände beim Schlafittchen. Seine Stücke wurden unter anderem an den Münchner Kammerspielen und dem Burgtheater in Wien aufgeführt.

Von dpa