Pleiten, Pech, Pannen 

Für NRW-Schulminister Yvonne Gebauer läuft es nicht gut. Ihr Ministerium hat in den vergangenen zwei Jahren zu selten wirklich gut auf die Herausforderungen der Corona-Krise reagiert. Drei Monate vor der Landtagswahl ist ein Großteil der Bürger in NRW mit der Corona-Politik in Schulen unzufrieden. Das sollte nicht nur der FDP-Politikerin zu denken geben. Ein Kommentar

Der Lolli-Test an Grundschulen in NRW ist demnächst Geschichte. Ab sofort sind die Eltern dafür verantwortlich, dass sich die Mädchen und Jungen regelmäßig auf Corona testen.

Klar, Schulministerin in Pandemie-Zeiten zu sein, ist ein ­ziemlich undankbarer Job. Weil man es nie allen recht machen kann. In NRW kommt aber noch eines erschwerend hinzu: Yvonne Gebauer (FDP) macht ihn nicht wirklich gut.

Natürlich, die vermaledeite Corona-Seuche ist un­berechenbar. Gerade deshalb hätte das Ministerium in den vergangenen zwei Jahren mit einem größtmöglichen Maß an Berechenbarkeit agieren müssen. Maßnahmen rechtzeitig ankündigen, Veränderungen bestmöglich erklären. Was kam stattdessen? Holterdiepolter-Politik, deren Entscheidungen allen Beteiligten viel zu oft in letzter Sekunde förmlich vor den Latz geknallt wurden.

Letzter Coup: Mitte Januar änderte Gebauer das bewährte Lolli-PCR-Test-Verfahren. Ja, aus gutem Grund, weil die Labore überlastet waren und darum keine zeitnahen Ergebnisse liefern konnten. Nur war es definitiv keine gute Idee, in Zeiten, in denen die Omikron-Virus-Variante fröhliche Urständ feiert, alle Schülerinnen und Schüler eines positiven Gruppen-Tests am nächsten Morgen zum Antigen-Einzeltest in der Schule antanzen zu lassen. Besser kann man dem Virus nicht helfen, neue Opfer zu finden.

Vier Wochen später ändert das Ministerium nun die Vorgaben. Die Verunsicherung an den Schulen sei doch zu groß. Die Einsicht erfolgt spät. Besser gesagt: zu spät. Noch besser gesagt: wieder einmal zu spät. Jetzt sollen die Eltern zu Hause testen. Warum nicht gleich so?

Die Pleiten-Pech-und-Pannen-Politik der FDP-Ministerin ist drei Monate vor der Landtagswahl zur Belastung für die schwarz-gelbe Koalition geworden. Das Gros der Bürger stellt der Corona-Politik an Schulen in NRW schlechte Noten aus. Ministerin Gebauer sollte das zu denken geben. Ministerpräsident Hendrik Wüst übrigens auch.