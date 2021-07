Plastik-Badeinsel auf dem Rhein sorgt für große Suchaktion

Nach der Sichtung einer Plastik-Badeinsel auf dem Rhein in Duisburg haben Polizei, Feuerwehr und DLRG nach einer mutmaßlich vermissten Person gesucht. Bei dem Einsatz am Donnerstagabend war auch ein Hubschrauber beteiligt, berichtete ein Sprecher der Polizei am Freitag. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde die Suchaktion unterbrochen. Am Freitag wurde sie in vermindertem Umfang fortgesetzt.

Eine Frau hatte die Rettungskräfte verständigt und von einer Badeinsel mit einer Person darauf berichtet. Andere Zeugen hatten auf der Insel keine Person gesehen, so die Polizei. Die Badeinsel wurde noch am Abend entdeckt. Möglicherweise seien zwei daran befestigte, aufblasbare Palmen für eine Person gehalten worden, sagte ein Sprecher. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise zur Herkunft der Badeinsel.