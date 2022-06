Pizzafahrer verhindert Betrug an Seniorin

Krefeld (dpa/lnw)

Ein aufmerksamer Pizzafahrer hat in Krefeld einen Betrug an einer alten Dame verhindert. Er hatte beobachtet, wie die 85-Jährige auf offener Straße einer jüngeren Frau eine Schachtel übergab. Die Polizei in Krefeld berichtete am Montag, dass der Mann misstrauisch wurde und die Frauen fragte, was es mit der Übergabe auf sich habe. «Angeblich sollte der Karton dem Amtsgericht überbracht werden», berichtete die Polizei. Der Fahrer machte mit dem Smartphone ein Foto. Kurz darauf hielt er einen Streifenwagen an, zeigte das Foto und erzählte von der Szene. Die jüngere Frau wurde in der Nähe gestellt und in der Schachtel ein fünfstelliger Geldbetrag sowie Schmuck entdeckt.

Von dpa