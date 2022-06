Pinkwart: Umstieg von Gas auf andere Energien erleichtern

Düsseldorf (dpa/lnw) -

Der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) will der Industrie möglichst schnell ermöglichen, in der Produktion Gas durch Heizöl und andere Brennstoffe zu ersetzen. Der Bund müsse hier rasch die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen, drängte der FDP-Politiker am Montag nach einem Gespräch der Energieminister der Länder mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Von dpa