Piloten von Passagierflugzeugen mit Laserpointer geblendet

Zwei Piloten von Reiseflugzeugen sind über Gelsenkirchen am Freitag von einem Laserpointer geblendet worden.

An der Tür eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei».

Die beiden Passagiermaschinen befanden sich zum Tatzeitpunkt gegen 22 Uhr auf dem Landeanflug auf den Flughafen Düsseldorf, teilte die Polizei am Samstag mit. Zu einer konkreten Beeinträchtigung der beiden Flüge sei es nicht gekommen, so ein Sprecher der Polizei. Wie viel Menschen sich an Bord der Flugzeuge befanden, ist unbekannt. Obwohl sie sofort eine Fahndung einleitete, konnte die Polizei die Täter nicht stellen.