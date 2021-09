Picnic sammelt 600 Millionen Euro ein - Gates-Stiftung dabei

Der Lebenmittellieferdienst Picnic hat bei Investoren 600 Millionen Euro eingesammelt, um sein Wachstum insbesondere in Deutschland und Frankreich voranzutreiben. An der Finanzierungsrunde sei die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung führend beteiligt, teilte Picnic am Donnerstag mit. Auch alle bestehenden Investoren hätten teilgenommen.

Der in den Niederlanden 2015 gegründete Online-Lebensmittelhändler ist in der Corona-Pandemie stürmisch gewachsen und will in diesem Jahr einen Umsatz von rund einer Milliarden Euro erwirtschaften. Mit selbst entwickelten Elektrofahrzeugen liefert Picnic wie ein moderner Milchmann alle in einem Viertel bestellten Lebensmittel zu einer festgelegten Zeit auf einmal aus. Das spare Fahrten und Kosten, betont der Lieferdienst.

Mittlerweile gebe das Angebot von Picnic mehr als 200 Städten in den Niederlanden, Deutschland und Frankreich, heißt es in der Mitteilung. Picnic nimmt für sich in Anspruch, mit seinem System auch zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen beizutragen.