Phishing-Betrug: Bankkunden um vier Millionen Euro geprellt

Köln/Wiesbaden (dpa/lnw)

Durch sogenannte Phishing-Emails sollen drei Verdächtige Bankkunden um mindestens vier Millionen Euro betrogen haben. Ermittler des Bundeskriminalamts (BKA) durchsuchten am Donnerstag auf Antrag der Kölner Staatsanwaltschaft drei Objekte in Nordrhein-Westfalen, wie das BKA mitteilte. Ein per Haftbefehl gesuchter 24-Jähriger sei festgenommen worden. Ihm und zwei weiteren Beschuldigten würden gewerbsmäßiger Computerbetrug und -sabotage vorgeworfen.

Von dpa