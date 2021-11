Pflichtversicherung für Hausbesitzer: Justizminister beraten

Berlin (dpa)

Die Justizminister der Länder und des Bundes treffen sich zu ihrer zweitägigen Herbstkonferenz von diesem Donnerstag an in Berlin. Als Konsequenz aus der Hochwasserkatastrophe im Juli in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wollen sie über die Einführung einer Pflichtversicherung für Hausbesitzer beraten, mit denen Flutschäden abgesichert werden könnten.

Von dpa