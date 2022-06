Pferd geht bei Schützenfest durch: Mann schwer verletzt

Unglück in Senden

Senden

Ein Pferd hat sich bei einem Schützenfest in Senden losgerissen und einen 34-Jährigen schwer verletzt. Zunächst hatte das Tier am Samstagnachmittag bei der Veranstaltung im Kreis Coesfeld gescheut und war anschließend weggerannt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Von dpa