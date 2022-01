Per Haftbefehl gesucht: Mann versteckt sich in Schrank

Ein mit Haftbefehl gesuchter 37-Jähriger hat sich in einem Kleiderschrank vor der Mindener Polizei versteckt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung sei der wegen Körperverletzung und Drogenbesitzes gesuchte Mann entdeckt und festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach waren die Beamten bei ihren Ermittlungen auf den Aufenthaltsort des 37-Jährige gestoßen. Als die Einsatzkräfte am Dienstag an der Adresse erschienen seien und ein Hausbewohner geöffnet habe, sei der Gesuchte offenbar kurzerhand in den Kleiderschrank gestiegen. Er kam in Haft.