Per Haftbefehl gesucht: Mann nach 9-Euro-Diebstahl verhaftet

Dortmund (dpa/lnw)

Ein Mann ist in einem Drogeriemarkt im Dortmunder Hauptbahnhof am Freitag bei einem Diebstahl im Gesamtwert von neun Euro erwischt und direkt danach in Haft geschickt worden. Der 46-Jährige war laut einer Mitteilung der Bundespolizei vom Sonntag im Januar 2022 vom Amtsgericht Dortmund wegen Wohnungseinbruchdiebstahl rechtskräftig zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Der Mann hatte sich aber der Vollstreckung entzogen, weshalb ihn die Staatsanwaltschaft zur Fahndung ausgeschrieben hatte.

Von dpa