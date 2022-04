Per Floß 360 Kilometer über den Rhein: Flößer erreichen NRW

Königswinter (dpa/lnw)

Mit einem Floß wollen Flößer auf dem Rhein insgesamt 360 Kilometer zurücklegen. Nach dem Start in Baden-Württemberg vor gut einer Woche erreichten sie am Donnerstag Nordrhein-Westfalen. Hier legten sie zunächst in Königswinter bei Bonn an. Von dort sollte es weitergehen nach Niederkassel, und am Freitag dann über Köln-Deutz zu ihrem Zielort Leverkusen, wie der Verein Schiltorfer Flößer mitteilte.

Von dpa