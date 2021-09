Duisburg (dpa/lnw)

Eine Frau ist mit ihrem Pedelec gegen eine offen stehende Autotür gekracht und bei dem Sturz schwer verletzt worden. Die Ursache für den Aufprall in Duisburg sei unklar, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Die 55-Jährige sei am Freitag mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz, um die Radfahrerin vor Ort zu versorgen, wie die Polizei mitteilte.

Von dpa