Ein Pedelec-Fahrer hat beim Zusammenstoß mit einem Auto in Hamm schwere Verletzungen erlitten.

Rettungskräfte brachten den 87-Jährigen am Montagnachmittag zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Am Steuer des Autos saß demnach ein 21-Jähriger. Es sei geringer Sachschaden entstanden, hieß es. Pedelecs sind E-Bikes, bei denen der Fahrer von einem Motor unterstützt wird.