Pater zu Gefäße-Diebstahl: Wert geht in die Zehntausende

Bochum (dpa/lnw)

Nach dem Diebstahl mehrerer Heiligtümer aus einer Kirche in Bochum geht die Gemeinde von professionellen Tätern aus. «Der Wert geht in die Zehntausende», sagte Pater David Ringel vom Pastoralverbund, zu dem die betroffene katholische Kirche St. Marien in Bochum gehört, der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die Täter seien sehr sauber und zielgerichtet vorgegangen - im Gegensatz zu den drei vorangegangenen Einbrüchen in Gemeindehaus und Kirche in den vergangenen Wochen. «Das hier riecht nach ganz anderer Kriminalität», sagte Ringel.

Von dpa