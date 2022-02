Partygäste gehen aufeinander los: Großes Polizeiaufgebot

Köln (dpa/lnw)

Eine Schlägerei zwischen Partygästen zweier Geburtstagsfeiern hat am Samstagabend in Köln einen Polizeieinsatz mit mehr als 30 Streifenteams ausgelöst. Nach Polizeiangaben vom Sonntag feierte ein 40-Jähriger mit etwa 20 Angehörigen, darunter auch Kindern, in einem Vereinsheim. Dabei fühlte er sich von einem 36-Jährigen gestört, der in Begleitung von 15 Gästen in einem Partybus vorfuhr und mitfeiern wollte.

Von dpa