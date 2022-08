Parteiordnungsverfahren gegen Schröder: Berufung angekündigt

Mettmann (dpa)

Nach der Entscheidung einer SPD-Schiedskommission für den Verbleib von Altkanzler Gerhard Schröder in der Partei will der SPD-Kreisverband Mettmann in dem Parteiordnungsverfahren in Berufung gehen. Dabei will er den Schulterschluss mit weiteren möglichen Antragstellern suchen. «Es ist entschieden, dass wir in die Berufung gehen», sagte der Vorsitzende des SPD-Kreisverbandes, Jens Geyer, der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend. Der Kreisvorstand habe das einstimmig beschlossen. Man wolle sich nun mit anderen SPD-Gliederungen abstimmen, ob es einen gemeinsamen Berufungsantrag geben werde. In der kommenden Woche solle der Antrag eingereicht werden, kündigte der SPD-Kreisvorsitzende an.

Von dpa