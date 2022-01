«Parookaville»-Festival hofft auf 210.000 Besucher

Weeze (dpa/lnw)

Nach zwei Jahren Corona-Pause wollen die Veranstalter das «Parookaville»-Musikfestival am Niederrhein in diesem Sommer wieder mit 210.000 Besuchern stattfinden lassen. DJs wie Grammy-Gewinner Afrojack, Armin van Buuren und Oliver Heldens hätten bereits zugesagt, teilten die Veranstalter am Montag mit. Vom 22. bis zum 24. Juli soll dafür auf dem ehemaligen Militär-Flughafen in Weeze eine eigene Festival-Stadt mit mehr als zwölf Bühnen entstehen. Parookaville ist nach Veranstalterangaben das größte Festival für elektronische Musik in Deutschland.

Von dpa