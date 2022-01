Parkscheinautomat in Aachen gesprengt: Täter auf der Flucht

Aachen (dpa/lnw)

Unbekannte Täter haben einen Parkscheinautomaten in Aachen gesprengt und die Geldkassette gestohlen. Die Suche nach den mutmaßlichen Tätern blieb bislang erfolglos, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Mehrere Anwohnerinnen alarmierten am späten Montagabend den Angaben nach die Polizei, nachdem sie eine laute Explosion gehört hatten.

Von dpa