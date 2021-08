Paralympics: Rehm will Weltrekord «nochmal angreifen»

Nach der Enttäuschung der verweigerten Olympia-Teilnahme hat sich Markus Rehm für die Paralympics in Tokio ein neues Ziel gesetzt und will seinen gerade erst aufgestellten Weitsprung-Weltrekord verbessern. «Es wird schwer, aber ich will den Rekord auf jeden Fall nochmal angreifen», sagte Rehm an seinem 33. Geburtstag am Sonntag in Tokio.

«Nach der Absage im Vorjahr, war ich sehr enttäuscht, weil ich so gut in Form war. Aber wir haben es geschafft, dass die Form dieses Jahr noch besser ist», sagte der Leverkusener: «Ich hatte das beste Jahr meiner Karriere. Und ich habe gehört, dass die Anlage gut zum Springen ist. Bei Olympia gab es einen Dreisprung-Weltrekord der Frauen. Ich hoffe, dass ich ähnliche Schlagzeilen schreiben kann.»

Der «Bladejumper» genannte Rehm war bei der EM Anfang Juni in Polen 8,62 Meter gesprungen. Mit dieser Weite hätte er bei den letzten sieben Olympischen Spielen Gold gewonnen. Der Start bei Olympia in getrennter Wertung war ihm vom Weltverband World Athletics trotz erfüllter Norm verweigert worden. Der Internationale Sportgerichtshof Cas hat das Urteil bestätigt.