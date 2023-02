Papis Loveday erlebt Gegenprogramm zum Dschungelcamp

Köln (dpa)

Model Papis Loveday erlebt beim Kölner Rosenmontagszug das komplette Gegenprogramm zu seiner Zeit im RTL-Dschungelcamp. Die Reality-Show, in der Promis bei Reis und Bohnen in einem Lager darben müssen, sei viel härter als ein Karnevalsumzug, sagte der 46-Jährige, der am Montag auf einem der bunten Wagen mitfahren durfte, der Deutschen Presse-Agentur. «Hier kann ich Kamelle werfen und auch essen, wenn ich will. Im Dschungel habe ich keine Kamelle gekriegt», erklärte er. Während der Show habe er ganze sechs Kilo abgenommen. «Ich glaube: Jeder Zucker, den ich heute esse, wird mir helfen, wieder zuzunehmen», sagte Loveday. Kamelle ist ein rheinisches Wort für Süßigkeiten - bei Rosenmontagszügen werden sie in Massen ins Publikum geworfen.

Von dpa