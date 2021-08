Es ist nicht der Lokführerstreik – es ist eine „technische Störung“: Der Bahnverkehr im Raum Rheine sowie Münster - und in Teilbereichen von Ostwestfalen - kommt ab Freitagnachmittag völlig zum Erliegen. An der Beseitigung der Störung wird gearbeitet.

Die Zugfunksysteme und auch die Rückfallebene seien ausgefallen, sagte ein Sprecher der Bahn in Berlin. «Das bedeutet, dass wir die Züge im Moment an den Bahnhöfen zurückhalten müssen.»

Der Ausfall des Zugfunksystems, der gegen 16 Uhr eintrat, betrifft schwerpunktmäßig den Großraum Münster und Teile von Ostwestfalen. Dieses interne System gewährleistet die Kommunikation zwischen Lokführern, Fahrdienstleitern und Leitstellen. Betroffen vom Ausfall ist der gesamte Zugverkehr - sowohl Züge der Deutschen Bahn sowie von privaten Anbietern. Während an den Haltestellen und Bahnhöfen im Münsterland und Teilbereichen Ostwestfalens Züge angehalten wurden, sind laut Auskunft eines Sprechers der Bahn Züge im Raum Bielefeld und Hamm aktuell nicht von der Störung betroffen.

Züge in Ostwestfalen wieder unterwegs

In einem ersten Schritt gelang es den Technikern der Bahn am späten Nachmittag, die Probleme in Ostwestfalen in den Griff zu bekommen, so dass die Züge dort wieder fahren konnten, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Im Münsterland dauerten die Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zunächst an.

Um 18.44 Uhr teilte die Deutsche Bahn über Twitter mit, dass die voraussichtliche Dauer der Behebung der Störung bis zirka 22 Uhr andauern wird. Das Unternehmen bittet Reisende, ihre Zugverbindung vor Fahrtantritt in der Onlinereiseauskunft zu überprüfen.

Viele Reisende mussten auf ihre Zugabfahrt länger warten. Foto: Lukas Speckmann

Chaos am Hauptbahnhof Münster

Im Hauptbahnhof Münster warten am Abend Hunderte Fahrgäste auf eine Möglichkeit, irgendwie weiterzukommen. An den Bahnsteigen stehen offenbar gestrandete Nahverkehrs- und Fernzüge, an den Bushaltestellen herrscht Gedränge, Taxis sind begehrt. Doch nicht einmal an zuverlässige Informationen ist heranzukommen: Die Schlange vor dem Informationsschalter in der Bahnhofshalle wird immer länger, ohne dass sie sich erkennbar bewegt.

Die Anzeigetafeln in der Halle und auf den Bahnsteigen sind offenbar nicht mehr aktuell: Im Minutentakt erklingen automatische Lautsprecherdurchsagen, in denen von Zugausfällen, „Störungen im Betriebsablauf“ und Umleitungen die Rede ist: Die Deutsche Bahn ist am Abend nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. In Sozialen Netzwerken wird eine „Signalstörung“ kommuniziert.

Verärgerte Reaktionen

Auf Twitter zeigten sich zahlreiche Bahnreisende, die am Hauptbahnhof Münster strandeten, verärgert über die mangelnden Auskünfte der Deutschen Bahn. Auch über eine Stunde nach Vermeldung der Panne warteten sie vergeblich auf ein Update seitens der Bahn zu Dauer und Umfang der Störung. "Leute stehen hier, niemand hat irgendeinen Plan? Wann wird ein SEV eingerichtet wenn es nicht weitergeht? Oder sollen die Leute heute in Münster übernachten?" schrieb ein Nutzer.

Für Bahnreisende sind es harte Zeiten: Erst in der Nacht zu Freitag wurde der Bahnstreik der Lokführer offiziell beendet.