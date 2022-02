Pandemie: Karnevalsorden kommen per Post

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Corona-Pandemie beeinträchtigt nicht nur Karnevalsumzüge, sondern sogar die Verleihung närrischer Auszeichnungen. Erstmals wurde der Karnevalsorden der Landesregierung in diesem Jahr per Post verschickt. Das bunte Schmuckstück in den Landesfarben Grün, Weiß und Rot sei zusammen mit einer Anstecknadel mit dem gleichen Motiv an einen dreistelligen Personenkreis versandt worden, bestätigte die Staatskanzlei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Von dpa