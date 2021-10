Paketlieferant kollidiert mit Traktor im Gegenverkehr

Velbert (dpa/lnw)

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Traktor in Velbert im Kreis Mettmann ist ein 28 Jahre alter Paketlieferant schwer verletzt worden. Der Mann wollte mit seinem Transporter einen Lkw überholen, wofür er die Spur des Gegenverkehrs nutzte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei übersah er den 57-jährigen Traktorfahrer und prallte gegen eine Betonplatte des Fahrzeugs im Frontbereich. Der 28-jährige kam am Dienstag in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand den Angaben nach nicht. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 100 000 Euro.

Von dpa