Paderborns Bormuth auf Leihbasis nach Kaiserslautern

Abwehrspieler Robin Bormuth wechselt in der 2.

Fußball-Bundesliga vom SC Paderborn zum 1. FC Kaiserslautern. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger wird vom SCP für ein Jahr verliehen. Das teilten die Ostwestfalen am Montag mit. «Innerhalb der Saison-Vorbereitung hat sich in unserem Team eine andere Innenverteidiger-Konstellation ergeben. Deshalb kam Robin bislang nicht so zum Zuge, wie er es sich erhofft hat», sagte Paderborns Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth.