SC Paderborn tritt in Saisonvorbereitung bei Ajax Amsterdam an

Paderborn (dpa/lnw)

Zur Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga tritt der SC Paderborn zu einem Testspiel bei Ajax Amsterdam an. Zwei Wochen vor Saisonstart spielen die Ostwestfalen am 2. Juli (13.00 Uhr) gegen den niederländischen Meister in Amsterdam.

Von dpa