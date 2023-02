Paderborn muss auf Leipertz und Pieringer verzichten

Paderborn (dpa)

Der SC Paderborn muss im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf seine beiden besten Torschützen verzichten. Robert Leipertz hat sich beim 1:1 bei Holstein Kiel am Samstag eine Fraktur am linken Außenknöchel und einen Riss des vorderen Bandes am Wadenbeinköpfchen zugezogen. Ihm gelangen in dieser Saison schon elf Tore.

Von dpa