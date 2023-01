Paderborn holt Abwehrspieler vom FC Chelsea

«Bashir ist ein beidfüßiger Innenverteidiger, der neben seinen defensiven Qualitäten über sehr gute technische Fähigkeit und ein starkes Aufbauspiel verfügt», wird Geschäftsführer Benjamin Weber in einer Vereinsmitteilung des SCP am Freitag zitiert. «Mit seinen Qualitäten wird er unseren Kader in der Defensive weiter aufwerten.» Weber kennt Humphreys aus seiner eigenen Zeit bei den Londonern.