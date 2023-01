Paderborn freut sich auf «magische Nacht» im DFB-Pokal

Paderborn (dpa)

Paderborns Chelsea-Neuzugang Bashir Humphreys steht im DFB-Pokalspiel des Fußball-Zweitligisten gegen den VfB Stuttgart erstmals im Kader seines neuen Clubs. «So einen fantastischen Jungen habe ich selten erlebt. Er ist eine absolute Frohnatur und sehr kommunikativ», lobte SCP-Trainer Lukas Kwasniok den Innenverteidiger am Montag. Kwasniok kündigte an, dass er bei seiner Aufstellung im Vergleich zum 1:0-Sieg seines Teams beim Karlsruher SC am vergangenen Freitag rotieren werde.

Von dpa