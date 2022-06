Paderborn bestreitet Trainingslager in den USA

Paderborn (dpa/lnw)

Fußball-Zweitligist SC Paderborn bestreitet sein Sommer-Trainingslager in den USA. Drei Tage nach dem Trainingsauftakt starten die Ostwestfalen am 9. Juni zu einer knapp zweiwöchigen Reise in die US-Bundesstaaten Minnesota, Wisconsin und Illinois. In dieser Zeit sind Testspiele gegen Minnesota United (11. Juni) und Forward Madison (15. Juni) vorgesehen. Am 19. Juni kehrt das Team von Lukas Kwasniok aus Chicago nach Deutschland zurück.

Von dpa