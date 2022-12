Paderborn 1:0 im Test gegen Aufstiegskonkurrent Hannover 96

Paderborn (dpa/lnw)

Der SC Paderborn hat im ersten Test für die Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga das Duell der Aufstiegs-Kandidaten gegen Hannover 96 mit 1:0 (1:0) gewonnen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt erzielte Silord Conteh (38. Minute) am Freitag in dem nicht öffentlichen Spiel im Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum das Tor des Tages. Paderborn hat die Hinrunde nach einer Negativserie von vier Niederlagen in Serie auf dem sechsten Rang (26 Punkte) abgeschlossen. Am 3. Spieltag hatte der SCP die Niedersachsen mit 4:2 besiegt.

Von dpa