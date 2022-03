OVG-Urteil: Erlaubnis für Spielhallen nur nach neuem Recht

Münster (dpa/lnw)

Spielhallenbesitzer, die noch auf eine Betriebserlaubnis nach dem alten Glücksspielstaatsvertrag warten, müssen diese Hoffnung aufgeben. Nach einer am Dienstag veröffentlichten Entscheidung des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts (OVG) darf eine Erlaubnis von den Behörden nur erteilt werden, wenn der Antrag nach dem 1. Juli 2021 gestellt wurde. Seit diesem Stichtag gilt ein neuer Glücksspielstaatsvertrag. Die Fortführung der nach alter Rechtslage begonnen Verfahren sei ausgeschlossen, teilte das OVG mit. Diese Entscheidung zu einer Klägerin aus Langenfeld im Kreis Mettmann hat Auswirkungen auf zahlreiche Verfahren, die noch seit Jahren an den Verwaltungsgerichten in NRW anhängig sind. Das OVG ließ keine Revision zu. Dagegen ist Beschwerde am Bundesverwaltungsgericht möglich (Az.: 4 A 1033/20, Urteil vom 10.3.2022).

Von dpa