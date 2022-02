OVG: Bundesligisten haben Klagen noch nicht zurückgezogen

Düsseldorf (dpa)

Nach der Ankündigung des Landes Nordrhein-Westfalen, künftig bei überregionalen Großveranstaltungen im Freien wieder bis zu 10.000 Menschen zuzulassen, haben die Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln, Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld ihre Eilanträge beim Oberverwaltungsgericht in Münster bislang noch nicht zurückgezogen. Das sagte am Donnerstag eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die Vereine haben am Wochenende Heimspiele und hatten sich Anfang der Woche mit Anträgen zur Prüfung der bis zum 9. Februar geltenden Coronaschutzverordnung des Landes an das Gericht gewandt.

Von dpa