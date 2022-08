Otto Waalkes zeichnete als Junge auf Tapeten-Musterbüchern

Werl (dpa)

Kult-Komiker Otto Waalkes, der in Nordrhein-Westfalen seine bisher größte Gemälde-Ausstellung eröffnet hat, malte als Junge auf der Rückseite von Tapeten-Musterbüchern. Da sein Vater solche Bücher als Malermeister mitbrachte, habe er immer Papier zur Verfügung gehabt, sagte der in den Nachkriegsjahren geborene Waalkes (74) der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Ausstellungseröffnung am Wochenende in Werl. Beim Zeichenwettbewerb eines Kaufhauses sei er als Kind disqualifiziert worden, weil man ihm nicht geglaubt habe, dass er die eingereichten Zeichnungen selbst angefertigt hatte.

Von dpa