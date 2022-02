Osnabrück gewinnt Wiederholungsspiel in Duisburg mit 6:3

Duisburg (dpa)

Der VfL Osnabrück hat in einem packenden Duell das Wiederholungsspiel der 3. Fußball-Liga beim MSV Duisburg am Mittwochabend deutlich mit 6:3 (2:1) für sich entschieden und ist auf den vierten Platz vorgerückt. Die Gastgeber hingegen mussten nach dem 1:0-Auswärtssieg beim SV Wehen einen Rückschlag hinnehmen und befinden auf Rang 16 weiterhin in akuter Abstiegsgefahr.

Von dpa