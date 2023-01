Opposition macht wegen Rahmede-Talbrücke Druck auf Wüst

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Opposition im nordrhein-westfälischen Landtag hat den Druck auf Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) weiter erhöht und Aufklärung über seine Rolle vor der Sperrung der maroden A45-Talbrücke Rahmede gefordert. «Der Instrumentenkasten der Opposition, der ist groß, und der ist lange noch nicht ausgeschöpft», sagte der Vorsitzende der FDP-Fraktion, Henning Höne, am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf - und stellte damit, ohne es konkret auszusprechen, einen Untersuchungsausschuss in den Raum.

Von dpa