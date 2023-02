Opposition beantragt U-Ausschuss zur Rahmedetalbrücke

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Desaster um die Sperrung der maroden A45-Talbrücke Rahmede soll in einem Untersuchungsausschuss im NRW-Landtag aufgearbeitet werden. Die Oppositionsfraktionen von SPD und FDP beschlossen am Dienstag nach Angaben eines SPD-Fraktionssprechers, die Einsetzung des Ausschusses zu beantragen. Das Gremium soll sich auch mit der Brückeninfrastruktur in Nordrhein-Westfalen befassen. Über den Einsetzungsbeschluss soll der Landtag voraussichtlich im Plenum im März abstimmen.

Von dpa