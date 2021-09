Ombudsleute für Streit um Gesundheit und Pflege bestimmt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Medizinischen Dienste in Nordrhein-Westfalen haben Ombudsleute eingesetzt, die Patienten und Mitarbeiter bei Konflikten rund um Gesundheits- und Pflegeleistungen unterstützen sollen. Für den Medizinischen Dienst Nordrhein übernehme der frühere Patientenbeauftragte der Landesregierung, Dirk Meyer, das Amt, teilte der Dienst am Donnerstag in Düsseldorf mit. In Westfalen-Lippe hatte der Medizinische Dienst schon vor einigen Wochen den Gesundheitspolitiker und langjährigen SPD-Landtagsabgeordneten Günter Garbrecht bestimmt.

Von dpa